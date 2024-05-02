На Урале подросток пошел смотреть на уток и заблудился в тайге

В Свердловской области нашли 15-летнего школьника, который пошел смотреть на уток и заблудился в тайге. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

15-летний мальчик вместе с отчимом и его приятелем отправились на рыбалку в Туринском районе области, они заночевали в охотничьем домике. Утром 1 мая мальчик проснулся раньше взрослых и решил пойти к озеру, посмотреть на уток.

Спустя два часа пропажу подростка обнаружил отчим, мужчина дошел до ближайшей деревни и обратился в правоохранительные органы.

«Всего в розыске ребенка было задействовано более 20 человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, коллег из Росгвардии, СКР и волонтеров. Помощь оказывала и служебная собака породы немецкая овчарка. Поиски велись в том числе на двух болотоходах и двух лодках, а также с применением беспилотника, способного работать с инфракрасным комплексом ночного наблюдения. К счастью, эта история закончилась благополучно», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Заблудившийся школьник сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику, мальчика вывезут из леса сотрудники полиции.

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