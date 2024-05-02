Власти Курганской области считают, что затопления домов не помешают школьникам сдать ОГЭ

В департаменте образования и молодежной политики Курганской области прокомментировали петицию девятиклассников и их родителей отменить сдачу ОГЭ из-за паводков. Как сообщили «Газете.Ru» чиновники, паводки не повлияют на качество сдачи экзаменов.

«Задания на ОГЭ в том числе включают в себя задания по темам, которые школьники изучают начиная с 5-го класса. Поэтому период паводка в регионе, который длился 2-3 недели (в зависимости от муниципалитета), не может повлиять на качество сдачи ОГЭ или ЕГЭ выпускников. Кроме того, для учеников выпускных классов в этот период (в том числе из затопляемых территорий), были организованы как очные, так и дистанционные занятия, и консультации по подготовке к экзаменам. У каждого ученика была возможность обратиться индивидуально к учителю и получить консультацию по любому вопросу. Добавим, что в исключительных случаях (как, например, в первый год пандемии в стране) условия проведения ГИА могут быть изменены. Однако решение принимается на федеральном уровне Федеральной службой по надзору в сфере образования и Минпросвещения РФ», — сообщили в департаменте.

Петиция с просьбой отменить государственный экзамен для учеников 9-х классов от лица родителей и самих школьников была опубликована в сети. Авторы петиции пишут, что многие люди не могут вернуться в свои дома после паводков, а некоторые школы на время затоплений стали пунктами временного размещения. Школьников отправили на дистанционное обучение, однако авторы петиции сообщают, что так учиться могут лишь единицы – из-за паводков люди были вынуждены уехать к родным, где нет интернета и связи. Петицию подписали более тысячи человек.

Ранее в Госдуме попросили отменить ОГЭ и ЕГЭ для школьников из затопленных районов.