Чемпион мира рассказал о смысле жизни после ухода из спорта

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему объявил о завершении карьеры в 2021 году в возрасте 24 лет.

На тот момент он уже добился главных достижений в карьере, а на Олимпиаде в Токио — 2020 остался без медалей и заявил, что устал от спортивной жизни. Тем не менее осенью 2021 года Чупков возобновил карьеру и выступал до апреля 2023-го, когда снова взял паузу.

«В 2021 году я имел в виду физическую усталость: все-таки это большая физическая нагрузка на протяжении многих лет, — сказал Чупков. — Почему снова взял паузу в 2023 году? Не хотелось бы это комментировать, пусть это останется моим решением. Сейчас я организую мастер-классы и спортивные выезды для учеников и делюсь опытом, это меня наполняет радостью и смыслом».

Чемпион мира отметил, что в будущем хотел бы организовать соревнования с участием членов сборной России. Также Чупков подчеркнул, что планирует развивать Школу плавания №1 в Москве.

«Это место, где дети и взрослые могут обучиться азам плавания в комфортной обстановке и в своем темпе. У нас уже более 40 филиалов в Москве, и мы планируем продолжать развиваться. Хотим продолжить открывать секции по плаванию в общеобразовательных школах и детских садах, как уже делаем это более пяти лет», — сказал чемпион мира.

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