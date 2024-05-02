Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Второклассница перевела мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы получить бонусы в онлайн-игре

В Чувашии школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Чебоксарах девятилетняя девочка, используя телефоны родителей, перевела аферистам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры. Об этом сообщает УМВД по республике Чувашия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница Чебоксар, женщина сообщила, что с ее счета в банке исчезли 1,3 млн рублей. Выяснилось, что накануне ее девятилетняя дочь зарегистрировалась в группе по раздаче бесплатных предметов в популярной онлайн-игре.

Для получения бонусов необходимо было выполнить ряд заданий, мошенники убедили девочку войти в банковские приложения с телефонов родителей и по предоставленным аферистами QR-кодам сделать несколько переводов.

Школьница осуществила 11 транзакций по 100 тысяч рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тысяч рублей и успела оплатить покупки на сумму 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Петербурге мальчик отправил мошенникам родительские 325 тыс. рублей за инвентарь в игре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами