Второклассница перевела мошенникам 1,3 млн рублей, чтобы получить бонусы в онлайн-игре

В Чебоксарах девятилетняя девочка, используя телефоны родителей, перевела аферистам 1,3 миллиона рублей, покупая предметы для онлайн-игры. Об этом сообщает УМВД по республике Чувашия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница Чебоксар, женщина сообщила, что с ее счета в банке исчезли 1,3 млн рублей. Выяснилось, что накануне ее девятилетняя дочь зарегистрировалась в группе по раздаче бесплатных предметов в популярной онлайн-игре.

Для получения бонусов необходимо было выполнить ряд заданий, мошенники убедили девочку войти в банковские приложения с телефонов родителей и по предоставленным аферистами QR-кодам сделать несколько переводов.

Школьница осуществила 11 транзакций по 100 тысяч рублей каждая, оформила кредит на сумму более 460 тысяч рублей и успела оплатить покупки на сумму 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Петербурге мальчик отправил мошенникам родительские 325 тыс. рублей за инвентарь в игре.