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Бритни Спирс завершила развод с мужем-тренером

Певица Бритни Спирс окончательно развелась с мужем Сэмом Асгари

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Jordan Strauss/Invision/AP

Певица Бритни Спирс завершила развод с мужем-тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщило издание TMZ.

Супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом Спирс на требования Асгари. Вскоре судья подпишет заявление, и брак будет официально завершен.

Спирс и Асгари подписывали брачный договор, согласно которому муж не получает ничего после развода жены.

При этом известно, что Спирс платит за аренду дома Асгари.

На развод супруги подали в августе 2023 года, ссылаясь на неразрешимые противоречия. Согласно анонимным источникам, Асгари уличил Спирс в измене с одним из ее сотрудников. Кроме того, инсайдеры сообщали, что Спирс бросалась на Асгари с кулаками и кусала его.

Недавно папарацци подловили Бритни Спирс, когда она ехала в машине Mercedes G-Wagen. Исполнительница сидела с Полом Ричардом Солизом, который является бывшим заключенным и ее домработником. В один момент артистка ударила каблуком в лобовое стекло и разбила его.

Ранее Сергей Соседов раскритиковал попытки найти альтернативу «Евровидению».

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