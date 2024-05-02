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В центре Уфы спилят 32 американских клена и высадят на их место липы

Власти Уфы решили избавиться от американских кленов в центре города

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Телеграм-канал Илвир Нурдавлятов

В Уфе спилят 32 американских клена, а на их месте высадят 60 лип. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

По словам чиновника, работы проводятся в рамках подготовки к 450-летию Уфы. Так, на улице Пушкина от Цюрупы до Новомостовой собираются выложить гранитную плитку и отремонтировать тротуар, с этой целью решено избавиться от старых деревьев, признанных аварийными.

Под рубку попали 32 американских клена, которые якобы представляют угрозу безопасности горожан, взамен них на участке появятся крупномерные липы. Работы по благоустройству района, со слов его главы, начались 1 мая.

«Количество зеленых насаждений на этом участке планируем увеличить в два раза. Новая аллея из молодых крупномерных уфимских лип станет настоящим украшением исторического центра нашей столицы, как аллеи на улицах Новомостовой и Карла Маркса», — пообещал Нурдавлятов.

По данным «Коммерсанта», ранее уфимцы уже жаловались на массовые вырубки кленов и яблонь. В мэрии города заявляли, что одно срубленное заменяют тремя новыми, а всего к юбилею Уфы на улицах должно появится 45 тыс. крупномерных деревьев и кустарников.

Ранее в Челябинской области срубили многолетние ели, чтобы перенести памятник Ленину.

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