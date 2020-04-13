Макрон заявил о начале замедления эпидемии коронавируса во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации заявил, что эпидемия коронавируса в стране начала замедляться, передает Le Monde.

Однако он призвал не расслабляться и отметил, что ситуация с вирусом продолжает находиться на контроле.

«Самое строгое сдерживание должно продолжаться», — подчеркнул Макрон.

Политик уверен, что это обязательное условие для еще большего замедления распространения вируса.

С начала эпидемии коронавирусом в стране заразились более 93 тыс. человек. В настоящее время число погибших во Франции от COVID-19 превысило 13,8 тыс. человек.

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