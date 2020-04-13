Собянин напомнил, что пока пропуска нужны только для поездок на транспорте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/503/13046503/RIAN_6219872.HR-pic905-895x505-88675.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что цифровые пропуска пока нужны только для поездок по городу на общественном или личном транспорте, пишет «Интерфакс».

«Это только для тех граждан, которые передвигаются на транспорте», — сказал Собянин.

Глава города напомнил, что пропускной режим в Москве будет работать с 15 апреля.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве выдан почти миллион цифровых пропусков

— Столичные власти сообщили о бот-атаке на сервис выдачи спецпропусков

— Пропускной режим в Москве начнет действовать 15 апреля