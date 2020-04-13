В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 тысячи

В Азербайджане за сутки число заразившихся увеличилось на 50, достигнув 1148, пишет оперштаб при правительстве страны.

Также сообщается о 12 погибших и 289 вылечившихся пациентах.

По информации оперштаба, 25 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 — в состоянии средней тяжести.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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