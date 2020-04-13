Более половины новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

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Из 1355 новых случаев заражения коронавирусом в Москве более 50% приходятся на людей младше 45 лет, сообщает городской Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в своем официальном Тelegram-канале.

«Среди новых заболевших: 45,5% — от 18 до 45 лет, <...> 5,5% — дети», — сообщили в штабе.

Также власти отметили, что 34% случаев приходится на граждан в возрасте от 46 до 65 лет, 10% на людей от 66 до 80 лет, 5% — старше 80 лет. Все контактировавшие с зараженными находятся под медицинским наблюдением.

В настоящий момент в столице зафиксировано 11 513 случаев инфицирования COVID-19, более 800 человек выздоровели.

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