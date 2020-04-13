Москвичам рассказали о погоде на Пасху

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в столице к Пасхе. Об этом глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

Он отметил, что погода в московском регионе будет умеренно-теплой с переменной облачностью.

По словам Вильфанда, днем ожидается чуть выше +10°С, возможны небольшие дожди. Вечером температура в столице снизится до 0°С — +3°С.

Глава Гидрометцентра добавил, что в период пасхальных праздников погода в столице не отличается своими характеристиками.

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