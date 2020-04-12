В Британии умерли больше 10 тысяч зараженных коронавирусом
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Великобритания стала пятой в мире страной, где число умерших от коронавируса превысило 10 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
На данный момент в Британии заражены 84 279 человек. По состоянию на 11 апреля 17.00 по местному времени 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, умерли.
Ранее более чем по 10 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, скончались в Италии, Испании, Франции и США.