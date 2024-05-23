Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четырехлетний мальчик за рулем отцовской машины переехал годовалую сестру

В Волгоградской области четырехлетний мальчик задавил на машине сестру

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Еланском районе Волгоградской области четырехлетний ребенок сел за руль отцовской машины и наехал на годовалую сестру. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Инцидент произошел в селе Дубовое, четырехлетний мальчик играл в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля «Лада Гранта». Ребенок сумел завести авто, легковушка тронулась с места и переехала годовалую сестру мальчика, игравшую возле авто.

Пострадавшую немедленно госпитализировали в детскую больницу, но несмотря на все усилия медиков спасти девочку не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что девятилетняя девочка переехала отца, пытаясь выехать из гаража. Мужчина разрешил дочери сесть за руль его автомобиля Chery, чтобы выехать из гаража. Школьница перепутала педали, сбила отца и врезалась в забор. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, на 40-летнего мужчину составлен административный протокол, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее девятилетний сын взял машину матери, чтобы доехать до школы, и устроил ДТП с полицией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами