Четырехлетний мальчик за рулем отцовской машины переехал годовалую сестру

В Еланском районе Волгоградской области четырехлетний ребенок сел за руль отцовской машины и наехал на годовалую сестру. Об этом сообщает портал «Высота 102».

Инцидент произошел в селе Дубовое, четырехлетний мальчик играл в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля «Лада Гранта». Ребенок сумел завести авто, легковушка тронулась с места и переехала годовалую сестру мальчика, игравшую возле авто.

Пострадавшую немедленно госпитализировали в детскую больницу, но несмотря на все усилия медиков спасти девочку не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что девятилетняя девочка переехала отца, пытаясь выехать из гаража. Мужчина разрешил дочери сесть за руль его автомобиля Chery, чтобы выехать из гаража. Школьница перепутала педали, сбила отца и врезалась в забор. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, на 40-летнего мужчину составлен административный протокол, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее девятилетний сын взял машину матери, чтобы доехать до школы, и устроил ДТП с полицией.