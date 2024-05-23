Врач рассказал о секундном тесте, который нужно пройти всем пожилым

В жару важно отслеживать наличие обезвоживания, чтобы избежать теплового удара. Провериться на степень гидратации можно простым щипковым тестом. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин.

«Существует простой тест, особенно важный для пожилых: нужно сделать легкий «щипок» кожи на тыльной стороне ладони – и отпустить. Если кожная складка расправляется дольше трех секунд – дегидратация очень вероятна и нужно пересмотреть водно-солевой режим. Также важно продумать индивидуальную стратегию восполнения жидкости, которая будет теряться с потом в жаркую погоду. О существенном обезвоживании может свидетельствовать потемнение мочи, — это значит, что организм переключился в режим экономии воды. Некоторые люди избегают питья воды в жару, чтобы не обливаться потом. Это может привести к тепловому удару», — объяснил Ашихмин.

Вода всегда должна быть доступна, пить нужно по желанию, не допуская чувства жажды, предупредил врач. Большинству людей нужно не менее двух литров жидкости (включая супы и чай). Активно работающим в жаркую погоду на улице необходимо выпивать 400-500 мл жидкости каждые 30-40 минут.

«Лучше всего пить столовую минеральную воду, но не высокоминерализованную лечебную. Могут быть полезны и изотонические напитки, часто используемые спортсменами. Прием очень больших количеств воды, не содержащих минералы (такую дают фильтры обратного осмоса), может привести к водной интоксикации. Напитков, содержащих сахар и алкоголь, нужно избегать», — рассказал врач.

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