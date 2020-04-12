Беременные москвички временно не смогут пройти плановый осмотр у врача
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В Москве беременные девушки временно не смогут планово посетить врача, пишет столичный департамент здравоохранения.
Врачи примут беременных девушек только для постановки на учет, проведения ультразвука и введения антирезусного иммуноглобулина.
«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении департамента здравоохранения.
Отмечается, что меры приняты в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
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