Беременные москвички временно не смогут пройти плановый осмотр у врача

В Москве беременные девушки временно не смогут планово посетить врача, пишет столичный департамент здравоохранения.

Врачи примут беременных девушек только для постановки на учет, проведения ультразвука и введения антирезусного иммуноглобулина.

«Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении департамента здравоохранения.

Отмечается, что меры приняты в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

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