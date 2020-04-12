Полиция Киева использует беспилотники для поиска нарушителей карантина
Полиция Киева начала использование беспилотников для поиска нарушителей карантина, введенного из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Беспилотные летательные аппараты были запущены над труднодоступными для полицейских патрулей местами, где могут находиться граждане, говорится в сообщении. Кроме того, оснащенные громкоговорителями беспилотники используются на многолюдных объектах города, они напоминают жителям Киева о необходимости соблюдать режим.
По последним данным, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине составляет 2777, из них 83 – с летальным исходом. За все время пандемии 89 пациентов вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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