Число жертв коронавируса в Подмосковье выросло до 18
Число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Московской области увеличилось до 18, сообщает региональный оперативный штаб.
По последним данным, за все время пандемии в Подмосковье зафиксировано 1360 случаев заражения, 76 человек выздоровели.
По последним данным, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19 в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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