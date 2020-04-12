В Крыму в период самоизоляции отремонтируют дороги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/12302821/RIAN_5817375.HR-pic905-895x505-94482.jpg">

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил использовать период всеобщей самоизоляции для ремонта дорог, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление Аксенова на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Дорожников на предстоящей неделе вывести на работу», – поручил глава региона.

По словам Аксенова, в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса нового типа сложилась «идеальная ситуация» для дорожных работ. Он поручил «по полной использовать» режим для проведения ремонта дорог.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор: жители Крыма не соблюдают режим самоизоляции

— Аксенов оценил вероятность закрытия Крымского моста из-за COVID-19

— Аксенов: нарушителей карантина принудительно поместят в обсерваторы в Крыму