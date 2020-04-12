Почти 85% новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет
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В Москве из 1306 новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных на 12 апреля, 85% заражений пришлось на людей младше 65 лет, рассказали в оперативном штабе.
Отмечается, что меньше всего заболевали дети. Из общего числа заболевших процентное соотношение инфицированных несовершеннолетних составило 3,5%. Еще 45% заболевших – это люди от 18 до 45 лет, 36% — лица старше 46, но младше 65 лет.
Людей 80+, у которых выявили инфекцию за последние сутки, оказалось 5%.
Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. При этом умерли 130 человек, выздоровел — 1291 человек.
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