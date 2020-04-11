От коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки скончались почти 800 человек
В штате Нью-Йорк, США, за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались почти 800 пациентов. Об этом сообщает The New York Times.
Губернатор штата Эндрю Куомо уточнил, что общее число умерших составило 783.
Всего за время пандемии в штате жертвами коронавируса стали 8 627 граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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