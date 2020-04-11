Режим цифровых пропусков вводят в Подмосковье с 15 апреля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/861/13042861/RIAN_5759216.HR-pic905-895x505-77280.jpg">

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что в области вслед за Москвой вводится режим цифровых пропусков. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он назвал решение о введении пропускной системы «вынужденной мерой» для исключения «ненужных, лишних контактов людей».

Воробьев уточнил, что пропускная система вводится со среды, 15 апреля. Получить пропуск можно будет через портал госуслуг.

Губернатор подчеркнул, что передвижение пешком разрешено, однако добавил, что «выходить из дома без причины тоже нельзя».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичам объяснили правила передвижения по городу при пропускной системе

— Для въезда в Москву из другого региона будет необходимо запросить пропуск — Цифровые пропуска в Москве будут выдаваться по трем категориям