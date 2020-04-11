Москвичам объяснили правила передвижения по городу при пропускной системе

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Жителям Москвы объяснили, как можно передвигаться по городу во время режима цифровых пропусков. Указ опубликован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что жители столицы могут спокойно передвигаться по городу пешком, однако при этом необходимо соблюдать установленные ранее правила и ограничения.

Для передвижения на общественном или личном транспорте, а также такси, МЦД, МЦК, пригородном железнодорожном транспорте необходимо получить цифровой пропуск. Его необходимо сохранить и следовать по согласованному маршруту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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