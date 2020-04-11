Москва ежедневно делает около 18 тысяч тестов на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что в столице ежедневно делается 18 тыс. тестов на коронавирус.

«Мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тыс. тестов», — написал Собянин.

Глава города добавил, что власти разворачивают систему дальше, чтобы сделать ее быстрее и точнее.

В России коронавирусом заразились больше 13 тыс., скончались около 100 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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