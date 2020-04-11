На въездах в Москву в связи с пандемией коронавируса дежурят полицейские
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На всех въездах в Москву дежурят полицейские, контролируя передвижение транспорта и уточняя причину въезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Владимира Васенина.
Кроме того, в настоящее время в столице сотрудниками полиции круглосуточно проводится патрулирование всех районов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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