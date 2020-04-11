На въездах в Москву в связи с пандемией коронавируса дежурят полицейские

<img src="//img.gazeta.ru/files3/175/13041175/RIAN_6214650.HR-pic905-895x505-70455.jpg">

На всех въездах в Москву дежурят полицейские, контролируя передвижение транспорта и уточняя причину въезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Владимира Васенина.

Кроме того, в настоящее время в столице сотрудниками полиции круглосуточно проводится патрулирование всех районов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве вводят пропускной режим

— Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19