В Ингушетии умер первый пациент с COVID-19

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В Ингушетии скончался первый человек с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет», — рассказали в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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