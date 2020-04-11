В Ингушетии умер первый пациент с COVID-19
close
В Ингушетии скончался первый человек с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
«Мужчина скончался в реанимационном отделении, ему было около 60 лет», — рассказали в ведомстве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: