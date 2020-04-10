В Подмосковье остановят строительство школ и жилых домов

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о приостановке строительства школ в регионе. Об этом сообщается на сайте губернатора.

Кроме того, вводятся ограничения на строительство детских садов и многоквартирных домов.

Данные меры вступают в силу со следующей недели.

Губернатор уточнил, что остаются работать самые необходимые предприятия.

«Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил - дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить», — подчеркнул Воробьев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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