Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

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В Москве с 13 по 19 апреля, с возможностью последующего продления, ограничивается или приостанавливается работа большинства городских организаций, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Глава города отметил, что работу продолжат медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта и СМИ.

Таким предприятиям рекомендуется перевести максимальное количество работников на дистанционный режим.

В России коронавирусом заразились 11 917, скончались 94 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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