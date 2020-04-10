Российские ученые доказали эффективность препарата в лечении коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/248/12831248/RIAN_511149.HR-pic905-895x505-45522.jpg">

Российские ученые смогли доказать эффективность мефлохина в лечении новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Как пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова, мефлохин совершенно прекращал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток. Необходимая концентрация препарата: два микрограмма на литр. Она достигается при применении дозы, разрешенной для человека.

Данные результаты были получены Научно-производственным центром «Фармзащита» при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.

Ранее стало известно, что Минздрав России обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. В них представлен перечень средств, возможных для лечения новой инфекции: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир в комбинации с ритонавиром, азитромицин в комбинации с гидроксилорохином, а также препараты интерферонов.

В России на данный момент зафиксирован 10131 случай заражения коронавирусом, 76 человек умерли, 698 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

— Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса

— В России начались испытания вакцины против коронавируса