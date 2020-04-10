Российские ученые доказали эффективность препарата в лечении коронавируса
Российские ученые смогли доказать эффективность мефлохина в лечении новой коронавирусной инфекцией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Как пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова, мефлохин совершенно прекращал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток. Необходимая концентрация препарата: два микрограмма на литр. Она достигается при применении дозы, разрешенной для человека.
Данные результаты были получены Научно-производственным центром «Фармзащита» при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны.
Ранее стало известно, что Минздрав России обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. В них представлен перечень средств, возможных для лечения новой инфекции: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир в комбинации с ритонавиром, азитромицин в комбинации с гидроксилорохином, а также препараты интерферонов.
В России на данный момент зафиксирован 10131 случай заражения коронавирусом, 76 человек умерли, 698 вылечились.
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