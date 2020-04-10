В Петербурге протоколы за нарушение самоизоляции составлены почти на 300 человек
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов составили около 300 протоколов на жителей города за нарушение режима самоизоляции. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире «России 24».
Он отметил, что предложил работодателям применять санкции к работникам за нарушение карантина через лишение отпускных выплат и части больничного в период самоизоляции.
Кроме того, губернатор Петербурга заявил, что за нарушение карантинных мер необходимо привлекать к уголовной ответственности.
«Тот, кто игнорирует требования безопасности, совершает умышленно преступление, вредит не только себе, но и другим», — подчеркнул Беглов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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