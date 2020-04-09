В России упрощается порядок регистрации безработных

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает «Интерфакс».

Теперь зарегистрироваться на бирже труда можно будет дистанционно на портале «Работа в России».

По словам Мишустина, постановление будет действовать до конца 2020 года.

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