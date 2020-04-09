В России проведено более 1 млн тестов на COVID-19
В России проведено более 1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что в настоящее время под меднаблюдением находится 171 тысяча человек с подозрением на COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В метро Москвы за сутки выявили более 80 человек с температурой
— В больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента