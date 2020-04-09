В Москве в четверг ожидается до +16°С

В Москве в четверг, 9 апреля, ожидается до +16°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +14 до +16°C. Ожидается переменная облачность, в области возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +4...+6°C. Ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ветер изменит направление на западное, северо-западное, его скорость сохранится.

Атмосферное давление днем составит 747 мм ртутного столба, ночью – 741 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.