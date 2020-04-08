Еще семь пациентов с COVID-19 умерли в Москве
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
По информации оперштаба, тест на COVID-19 у них оказался положительным.
Как стало известно, у пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы.
Также у троих их них имелся хронический бронхит.
По последним данным, в России зарегистрировано 8 672 случая заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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