В Подмосковье в день выхода из тюрьмы мужчина попытался изнасиловать двух девушек

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Во Владимирской области 35-летний мужчина в день освобождения из тюрьмы попытался изнасиловать двух девушек, пишет СУ СК по региону.

Сообщается, что 27 декабря 2019 года мужчина вышел из тюрьмы во Владимире, где отбывал наказание за кражу.

«На протяжении дня употреблял алкоголь, а ближе к ночи на улице увидел двух девушек и начал их преследовать», — пишет пресс-служба.

По информации следователей, вечером мужчина зашел за девушками в женский туалет общежития, где, угрожая убийством, стал приставать к ним. Потерпевшие вырвались и убежали.

Девушки обратились в полицию. Подозреваемого задержали на следующий день.

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