Путин потребовал назначить врачам дополнительные выплаты до 80 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин поручил установить на три месяца дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу в России. Об этом он заявил на совещании с руководителями субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса.
Всем докторам будут выплачивать по 80 тыс. рублей ежемесячно, младшему медицинскому персоналу прибавят по 25 тыс. рублей в месяц. Кроме того, врачам скорой медицинской помощи будут выплачивать по 50 тыс. рублей, а фельдшерам и водителям скорой — по 25 тыс. рублей.
По словам Путина, из федерального бюджета на это выделят более 10 млрд рублей. В ближайшее время средства поступят в регионы.
«Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», — подчеркнул президент.
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