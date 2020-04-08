В Москве задержали двух мигрантов, вымогавших в лесу деньги у мужчины

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В Москве полицейские задержали двух мигрантов, которых подозревают в том, что они вывезли продавшего квартиру жителя столицы в лес и вымогали у него 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД.

Житель дома на Волгоградском проспекте обратился в полицию. Он рассказал, что увидел драку между несколькими мужчинами. Одного из участников конфликта посадили в машину и увезли. Через некоторое время в отдел полиции обратился и сам пострадавший.

По словам 38-летнего потерпевшего, возле дома к нему подъехала машина, из которой вышли неизвестные. Грозясь расправой, они отвезли его в лес в Московской области, где, угрожая предметом похожим на нож, потребовали перевести на их счет 500 тысяч рублей.

«Потерпевший пообещал перевести денежные средства по возвращении домой, после чего злоумышленники отпустили его, при этом похитив 2 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны на территории столицы. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 30 и 32 лет. Известно, что пострадавший получил крупную сумму денег от продажи квартиры, об этом могли знать нападавшие.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемых арестовали.