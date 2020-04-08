На Украине за сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения коронавирусом

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За последние 24 часа на Украине было зарегистрировано еще 206 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава страны.

По данным на 09.00 мск, всего в стране зафиксировали 1668 заболевших, из них выздоровели 35 пациентов, а умерли — 52.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114.

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