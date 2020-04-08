На Украине за сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения коронавирусом
За последние 24 часа на Украине было зарегистрировано еще 206 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава страны.
По данным на 09.00 мск, всего в стране зафиксировали 1668 заболевших, из них выздоровели 35 пациентов, а умерли — 52.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Согласно последним данным, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 1,4 млн человек, при этом выздоровели более 302 тыс. человек, а скончались — 82 114.
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