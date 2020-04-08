Свыше 200 тыс. анализов на COVID-19 сделано в Москве за месяц

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Более 200 тыс. анализов на коронавирус для 145 тысяч человек выполнено в Москве за прошедший месяц, сообщается на сайте мэра столицы.

В данную статистику входят анализы, сделанные в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора, девяти городских и и ряде частных.

По последним данным, в России зафиксированы 7 497 случаев заражения коронавирусом, из них 5 181 приходится на Москву.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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