Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа на ближайшие дни
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.
Так, на 8 апреля в Москву запланированы два рейса из Нью-Йорка и Мале.
9 апреля планируется доставить в Москву россиян из Денпасара.
Рейсы из Таиланда и кипрской Ларнаки в Москву и Санкт-Петербург запланированы на 10 апреля. На эту же дату в проект графика включены рейсы из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток.
По данным министерства, вывоз граждан России из Бангкока может быть продолжен 11 апреля, запланированы рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Также в этот день возможен рейс из Антальи в Москву.
Предварительно в план на 12 и 13 апреля включены также рейсы из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.
Ранее стало известно, что Россия приостановила все международные авиарейсы по возвращению своих граждан из-за границы в целях ограничения новой волны завозных случаев заболевания COVID-19. Однако после двухдневного перерыва Россия возобновила данные рейсы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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