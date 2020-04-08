В Нижегородской области произошло обрушения в жилом доме после взрыва газового баллона
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В селе Филинское в Вачском районе Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
По данным ведомства, под завалами может находиться один человек.
В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.
В МЧС уточнили, что взрыв был на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома. Обрушение произошло между подъездами со второго по первый этаж.