В Нижегородской области произошло обрушения в жилом доме после взрыва газового баллона

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В селе Филинское в Вачском районе Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

По данным ведомства, под завалами может находиться один человек.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.

В МЧС уточнили, что взрыв был на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома. Обрушение произошло между подъездами со второго по первый этаж.