В Узбекистане число заразившихся коронавирусом возросло до 520
close
В Узбекистане за сутки коронавирус подтвердился еще у 16 человек, что увеличивает общее число заразившихся до 520, пишет минздрав страны.
Также сообщается о двух летальных исходах и находящихся на карантине 100 тысячах человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
— В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
— В Катаре число заболевших коронавирусом превысило две тысячи