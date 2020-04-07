Скворцова опасается эмоционального выгорания россиян из-за изоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/295/12477295/RIAN_3154566.HR-pic905-895x505-54115.jpg">

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у россиян может произойти эмоциональное выгорание на фоне режима самоизоляции. Такое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, монотонная обстановка вызывает психологическое выгорание спустя 3 недели. Она отметила, что необходимо предотвратить появление подобных проблем, так как они могут спровоцировать преждевременный выход граждан на улицы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 3 по 30 апреля и призвал граждан оставаться дома, чтобы сдержать темпы распространения новой инфекции.

В России на данный момент зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19, 58 человек умерли, 494 вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусолог ответил на вопрос Путина о сокращении нерабочих дней

— Представитель ВОЗ призвала Россию не отказываться от самоизоляции

— Наплевали на рекомендации: почему коронавирус поражает молодых