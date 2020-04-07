Скворцова опасается эмоционального выгорания россиян из-за изоляции
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у россиян может произойти эмоциональное выгорание на фоне режима самоизоляции. Такое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, монотонная обстановка вызывает психологическое выгорание спустя 3 недели. Она отметила, что необходимо предотвратить появление подобных проблем, так как они могут спровоцировать преждевременный выход граждан на улицы.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 3 по 30 апреля и призвал граждан оставаться дома, чтобы сдержать темпы распространения новой инфекции.
В России на данный момент зарегистрировано 7497 случаев заражения COVID-19, 58 человек умерли, 494 вылечились.
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