Сочи сокращает время работы аэропорта в два раза

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Аэропорт Сочи переходит с круглосуточного на 12-часовой режим работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Новый режим будет действовать с 8 по 15 апреля, отметили в пресс-службе. Там пояснили, что аэропорт будет работать с 08.00 до 20.00, при этом рейсы будут приниматься с 10.00 до 19.00.

В нерабочие часы вход в терминал аэропорта будет запрещен, добавили представители воздушной гавани.

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