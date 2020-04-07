Сочи сокращает время работы аэропорта в два раза
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Аэропорт Сочи переходит с круглосуточного на 12-часовой режим работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Новый режим будет действовать с 8 по 15 апреля, отметили в пресс-службе. Там пояснили, что аэропорт будет работать с 08.00 до 20.00, при этом рейсы будут приниматься с 10.00 до 19.00.
В нерабочие часы вход в терминал аэропорта будет запрещен, добавили представители воздушной гавани.
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