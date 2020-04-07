Иммунолог: самоизоляция даст результат через неделю

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Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев считает, что самоизоляция, введенная из-за коронавируса, даст результат через неделю, пишет ТАСС.

«Несмотря на то, что у нас продолжается рост заболеваемости внутренней, мы его наблюдаем и фиксируем, но вот результат, учитывая инкубационный период, результат этого ограничения мы будем наблюдать через неделю», — сказал Кутырев.

Иммунолог добавил, что тогда будет видно увеличение или снижение заболеваемости.

В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.