Здание Европарламента переоборудуют под центр диагностики COVID-19

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Власти Франции намерены использовать здание Европарламента в Страсбурге для организации в нем медицинского центра по выявлению инфицированных коронавирусом и проведения врачебных консультаций, сообщает радиостанция Franceinfo cо ссылкой на заявление государственного секретаря при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

«Такое решение будет оформлено в ближайшие дни», — сказал государственный секретарь.

По его словам, подобные меры могут быть оформлены и с другими представительствами парламентов ЕС, в частности в Люксембурге. Решение о передаче здания было принято руководством ЕС совместно с мэрией Страсбурга и префектурой департамента Нижний Рейн.

Де Моншален пояснил, что в распоряжение центра также будет выделен автопарк парламента, насчитывающий более 100 машин.

По последним данным, во Франции коронавирусом заражены более 98 тысяч человек, погибли около 8 тысяч.

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