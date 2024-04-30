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Курс евро в ходе торгов превысил 100 рублей

Курс евро в ходе торгов превысил 100 рублей впервые с 19 апреля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро в ходе сессии на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 19 апреля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов.

По данным на 11:59 по московскому времени, курс евро находился на уровне 100 рублей. К 12:10 курс евро достиг 100,12 рублей. При этом курс доллара поднимался до 93,38 рубля, а курс юаня до 12,748 рубля.

До этого главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей «трехлетки», вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 рублей пока лучше не мечтать. Эксперт при этом подчеркнул, что в текущий момент меньше возможностей для укрепления рубля, чем для его ослабления. Он добавил, что также крайне сложно спрогнозировать уровень поступлений в страну, как и курс, из-за проблем с переводами денег.

Ранее экономист предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро.

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