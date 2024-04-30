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Лидер забайкальской ОПГ 90-х отсидел полсрока в тюрьме и уехал на СВО

Chita.Ru: лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Лидер забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников провел в заключении 13 лет и отправился из колонии на СВО задолго до окончания срока своего наказания. Об этом сообщает Chita.Ru.

Мужчина был приговорен к 24 годам колонии за бандитизм, убийства и угоны в 2011 году. Сообщается, что мужчина уехал на СВО в 2024 году, при этом первую заявку на отправку туда он подал в октябре 2023 года.

В СИЗО Ведерников написал книгу «Зеркало», в которой рассказал о деятельности своей группировки. Сейчас ему 52 года.

До этого вышедший из тюрьмы боец ММА Вагабов рассказал о службе в зоне СВО.

В конце января 2024 года Вагабов освободился из тюрьмы. Он отбывал срок за избиение племянника бывшего главы Дагестана Мухи Алиева с 2021 года. Это его вторая судимость.

Кроме него в зоне СВО проходят службу два других известных российских бойца — Вячеслав Дацик и Владимир Минеев.

Ранее судимый за избиение женщин участник СВО вернулся в Челябинск с помилованием.

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