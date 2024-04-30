Прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

Возле стихийного мемориала прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Отмечается, что панихиду провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он же служил панихиды на месте трагедии на третий и девятый день после теракта.

Утром 30 апреля сообщалось, что люди с самого утра собираются у мемориала на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» на сороковой день после происшествия.

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Фаридун Шамсиддин, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода — были задержаны 23 марта в Брянской области.

Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было организовано «окно» для пересечения границы. По словам главы государства, теракт был совершен радикальными исламистами.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее депутаты Госдумы посетили мемориал в «Крокусе».