Лукашенко: если едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, «набей им морду»

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свою позицию по поводу поездки спортсменов на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Это дело спортсменов. Конечно, хотелось бы, чтобы было как положено: герб, гимн, флаг и прочее. Жизнь спортсмена очень короткая. Я не настаиваю ни на одном из вариантов. Но если ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе – «набей им морду», покажи, что ты настоящий белорус. Мы не должны сдаваться», — заявил Лукашенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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