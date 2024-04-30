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На выставку Минобороны на Поклонной горе привезли трофейную бронемашину США

На выставку МО РФ в Москве привезли трофейную ремонтно-эвакуационную машину США

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Минобороны РФ

На выставку министерства обороны России на Поклонной горе привезли трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 американского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что данная машина была захвачена российскими военнослужащими на Авдеевском направлении в ходе проведения специальной военной операции.

«Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники», — отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что первый танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины, уничтоженный российскими войсками на Авдеевском направлении, вывезли из зоны военной операции. Эвакуацию проводили военные ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа (ЦВО). Боевую машину представят на выставке «Патриот» на Поклонной горе в Москве в ближайшее время. Как заявили в МО, танк вывозили в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Далее была проведена операция по эвакуации Abrams.

Выставка на Поклонной горе откроется 1 мая и продлится до 31 мая.

Ранее в США объяснили, почему ВСУ отозвали танки Abrams с передовой.

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